Eva Henger Instagram strepitosa in versione “Flashdance”, body aderente: «La perfezione esiste» (Di martedì 18 agosto 2020) Eva Henger torna a far sognare il popolo del web con uno scatto meraviglioso. Una foto che ricorda vagamente il look degli anni ’80, le ambientazioni di ‘Dirty Dancing’ e ‘Flashdance’, per capirci. L’attrice, spesso ospite nei panni di opinionista ai programmi tv di Barbara D’Urso, ha postato un’istantanea che la mostra con addosso un body nero aderentissimo. Quanto è sgambato! Ma soprattutto quanto è bella lei! Ha davvero 47 anni? A guardare l’ultima foto social sembra che la showgirl ungherese ne abbia meno della metà. leggi anche l’articolo —> Isabella Ferrari Instagram pazzesca in costume a 56 anni, una dea greca: «Che capolavoro di Madre Natura» «Che spettacolo», Eva Henger ... Leggi su urbanpost

PepitosBay : @MeNeFrego___ Mi dispiace ke ti offendano così, credimi.Tre insulti, tre offese, tre bugie: non odi né l'Italia, né… - TalismanoNicola : @realvarriale @ChampionsLeague @juventusfc Madonna Santa, stai al giornalismo come Eva Henger sta alla verginità - simonecholo81 : @nonleggerlo Chi e’ che aperta la foto non ha pensato a Eva Henger ?????? - pomeriggio5 : Il saluto di Eva Henger nella #cabinarossa di #Pomeriggio5! #rewind - robylg10 : @eva_henger Eva! Sei Super Stupenda! Mi Sarebbe Piaciuto Festeggiare il Ferragosto! Anche Con Te! Ti Voglio Bene! Buon Ferragosto! ???? -