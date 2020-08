Europa League, Lukaku esulta: "Grande prestazione di squadra" (Di martedì 18 agosto 2020) ANSA, - MILANO, 18 AGO - Romelu Lukaku festeggia anche sui social, dopo la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk che ha aperto all'Inter le porte della finale di Europa League. "Grande prestazione di ... Leggi su corrieredellosport

brfootball : —Europa League semi-final: ?? —FA Cup semi-final: ?? —League Cup semi-final: ?? - SkySport : ?? INTER IN FINALE DI EUROPA LEAGUE! ?? ? ?? INTER – SHAKHTAR DONETSK 5-0 Risultato finale ? ? #Lautaro (19’) ?… - tancredipalmeri : Grazie all’Inter l’Italia torna in finale di Europa League per la prima volta dopo 21 anni, quando ancora non si chiamava Coppa UEFA - MarcelluWallace : @pisto_gol Vincere l'Europa League è un merito e questo nessuno può metterlo in dubbio. Detto ciò basta guardare la… - GianniPulito : RT @_DAGOSPIA_: SCONCERTI IN LODE DELL'INTER IN FINALE DI EUROPA LEAGUE: A QUESTI LIVELLI HA POCHI AVVERSARI -