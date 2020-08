Europa League, Inter incassati già 10 milioni di euro: la finale vale 4 milioni (Di martedì 18 agosto 2020) Inter buoni ricavi dall’europa League La vittoria netta e quasi mai in discussione contro lo Shakhtar porta l’Inter a giocarsi una finale europea a 10 anni di distanza. Il club nerazzurro, oltre alla gioia di tornare a giocarsi un torneo può sorridere anche dal punti di vista finanziario. La conquista dell’ultimo atto del torneo, infatti, ha portato nelle casse del club di Viale della Liberazione ben 4,5 milioni di euro. Questi si vanno ad aggiungere ai 5,5 milioni dei due turni precedenti per un totale di 10 milioni di euro tondi. A questi si potrebbero aggiungere altri 4 ... Leggi su intermagazine

