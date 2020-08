Estate di passione e leggerezza per Belen: ecco chi è il nuovo flirt - (Di martedì 18 agosto 2020) Francesca Galici Archiviato Gianmaria Antinolfi, per Belen Rodriguez ci sarebbe un nuovo flirt con un noto parrucchiere di Milano, che l'ha raggiunta a Ibiza Belen Rodriguez per l'Estate 2020 ha scelto la leggerezza. Qualcuno a maggio pensava che la bella argentina avrebbe trascorso l'Estate asciugandosi le lacrime per la (seconda) fine del matrimonio con Stefano De Martino, invece la showgirl ha stupito tutti e ha riempito le pagine di gossip, tanto da diventarne la regina indiscussa. Certo, sono stati pochi gli spunti di cronaca rosa di questi mesi e la maggior parte hanno riguardato proprio l'argentina e la sua famiglia. In queste settimane in cui anche Cecilia Rodriguez ha rotto il suo fidanzamento con Ignazio Moser, nonostante in quarantena i due ... Leggi su ilgiornale

C88Gabyto : Profonda ammirazione per gli uomini che hanno la forza e la passione di cambiare uno/due costumi da bagno ogni esta… - lamescolanza : Raffaella Fico, estate a tutta passione con il nuovo fidanzato Giulio Fratini - Il Decoder - interrisnews : Un piccolo borgo e la passione per la birra agricola...?? #18agosto #Estate2020 #estate #estateitaliana - Rada00563645 : RT @BanciMonica: Perché l'estate è passione, ricordi, brezza lieve, sole che schiocca sulla pelle e nel viso. È il sorriso delle stagioni,… - buddythepigman : RT @Cam4_GayIT: L’estate è scoppiata e scoppia anche la passione! @2lovexxx1 sono tornati a #scopare in macchina... adoriamo!! ?? #scopataga… -

Ultime Notizie dalla rete : Estate passione La passione per la musica che fa nascere Alba d’ estate primo singolo dei Samar five TeleradioNews Estate al cinema. The Space pronto a riaprire i multisala del circuito

Una riapertura attesa per mesi da milioni di appassionati del grande schermo sparsi per l’Italia, dopo un lockdown che non è riuscito, infatti, a scalfire la passione degli italiani per la sala ...

Vergarolla, la strage dimenticata: così vennero uccisi gli italiani di Pola

Il 18 agosto del 1946 era una domenica di sole come tante altre in Istria. Per Pola era un'estate di passione: l'ennesima in quel lungo periodo di violenza. Ma la città decise che almeno per quella ...

Una riapertura attesa per mesi da milioni di appassionati del grande schermo sparsi per l’Italia, dopo un lockdown che non è riuscito, infatti, a scalfire la passione degli italiani per la sala ...Il 18 agosto del 1946 era una domenica di sole come tante altre in Istria. Per Pola era un'estate di passione: l'ennesima in quel lungo periodo di violenza. Ma la città decise che almeno per quella ...