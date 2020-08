Esplosione Beirut, il presidente libanese: “Testimoni riferiscono di avere visto volare aerei prima dello scoppio” (Di martedì 18 agosto 2020) “Anche se pare sia stato un incidente, vorrei evitare di essere accusato di non aver ascoltato ogni voce“: lo ha dichiarato, in un’intervista al “Corriere della Sera“, il presidente libanese, Michel Aoun, annunciando che il governo seguirà ogni pista per chiarire le cause della devastante Esplosione verificatasi li scorso 4 agosto al porto di Beirut, non escludendo anche l’eventualità di un missile israeliano. “Molti testimoni libanesi asseriscono di aver visto o sentito volare aerei poco prima dello scoppio. Vanno sentiti, anche se forse sono poco credibili“. La costituzione libanese “prevede che sia il nostro sistema giudiziario ad indagare su ... Leggi su meteoweb.eu

