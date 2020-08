"Esibizionisti e repressi, rompono i cog***". Mara Venier, uno sfogo brutale: dopo il lockdown, il disastro (Di martedì 18 agosto 2020) In vacanza da Domenica In, Mara Venier ha trovato un po' più di tempo per i social, dove è molto attiva. Intervistata da Rudy Zerbi per Radio Deejay, l'amatissima conduttrice Rai ha però rivolto qualche critica al mondo virtuale. Più che postare, ha confessato, le piace curiosare quello che fanno i suoi contatti. "Un mondo di Esibizionisti così non l'ho mai visto", è il suo commento tra il serio e il faceto. Negli ultimi mesi, nota, la situazione è peggiorata: "Probabilmente il lockdown ha represso molto e quest'estate li vedo tutti scatenati. Alla lunga però rompono i cog***i". Maniaci del post e hater, siete avvisati: Zia Mara non tollererà eccessi. Leggi su liberoquotidiano

