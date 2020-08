Esclusiva: Koulibaly, il City sempre più vicino! Pronta un’offerta con base 70 (Di martedì 18 agosto 2020) Kalidou Koulibaly è pronto a lasciare il Napoli. E il Manchester City, dopo quanto vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, è pronto ad aumentare la proposta: da 63 milioni più bonus, a 70 base fissa con altri 5-6 milioni di bonus. E a queste condizioni ci sono già le basi per chiudere, il Napoli ha intuito che sarebbe inutile tirare la corda anche se era partito da una richiesta da 80 milioni come base più bonus. Koulibaly ha già un accordo con il Manchester City, il suo agente Ramadani sta seguendo a distanza la situazione. E molto presto il Manchester City dovrebbe recapitare una nuova offerta, quella che il Napoli a questo punto potrebbe davvero accettare. Foto: twitter Napoli L'articolo Esclusiva: ... Leggi su alfredopedulla

