«Enola Holmes», così MIllie Bobby Brown torna su Netflix (Di martedì 18 agosto 2020) Su Twitter è apparso un post all’apparenza senza senso. Parole senza significato lo hanno accompagnato, lettere unite l’una all’altra dalla mano del caso. Sembrava un errore. Invece, era un anagramma. «Enola Holmes, ventitré settembre», ha annunciato, portando con sé un breve, brevissimo trailer, preludio del film che verrà. «Sono io», dice nel filmato Enola Holmes, la sorellina di Mycroft e Sherlock Holmes, nota al parentado per la propria intelligenza e un acume spesso diventato ritrosia. Sotto l’abito nero, sotto il velo che ne incornicia il volto di adolescente, sono ricci scuri a comparire per primi, svelando poi il sorriso di Millie Bobby Brown. «Sono io», ripete l’Undici di Stranger Things, assoldata da Netflix per raccontare la storia della giovane e coraggiosa detective. https://twitter.com/NetflixFilm/status/1295344897579315202 Leggi su vanityfair

