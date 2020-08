Emissioni - La California dribbla Trump e si accorda direttamente con i costruttori (Di martedì 18 agosto 2020) Il California Air Resources Board ha finalizzato degli accordi vincolanti con alcune case automobilistiche per ridurre le Emissioni dei veicoli venduti nel Golden State. L'agenzia Californiana per l'ambiente ha così gettato un ulteriore guanto di sfida all'amministrazione Trump dopo l'annuncio del patto dello scorso luglio e la conseguente indagine dell'antitrust, conclusasi con un nulla di fatto.I nuovi limiti. Lo scorso marzo il governo statunitense ha modificato drasticamente gli standard di contenimento delle Emissioni imposti dall'amministrazione Obama, passando dal 5% annuo previsto fino al 2026 all'1,5%. La California, però, non ha voluto sottostare a questa imposizione e, impugnando il Clean Air Act del 1970, ha ribadito il proprio potere di legiferazione autonoma ... Leggi su quattroruote

Ultime Notizie dalla rete : Emissioni California Record di 54,4º C nella Death Valley americana per la prima volta in oltre un secolo Euronews Italiano Emissioni, Daimler pronta a pagare 2,2 miliardi negli Usa

La Daimler pagherà negli Stati Uniti circa 2,2 miliardi di dollari per questioni legate alle emissioni dei motori diesel. Un’intesa di principio per 1,27 miliardi di euro (1,5 miliardi di dollari) è s ...

Jeans su misura in 3d: la sfida alla moda usa e getta

Ne è un esempio la startup californiana Unspun, con sede a San Francisco ... Non abbiamo inventario, che riduce gli sprechi e le emissioni” afferma Beth Esponnette, cofondatrice di Unspun, ...

La Daimler pagherà negli Stati Uniti circa 2,2 miliardi di dollari per questioni legate alle emissioni dei motori diesel. Un’intesa di principio per 1,27 miliardi di euro (1,5 miliardi di dollari) è s ...Ne è un esempio la startup californiana Unspun, con sede a San Francisco ... Non abbiamo inventario, che riduce gli sprechi e le emissioni” afferma Beth Esponnette, cofondatrice di Unspun, ...