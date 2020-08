Ellen DeGeneres, l'ex fidanzata Anne Heche parla delle accuse e affonda il colpo (Di martedì 18 agosto 2020) Ellen DeGeneres e Anne Heche sono state legate per tre anni e l'attrice ha commentato le pesanti accuse che hanno travolto la conduttrice il suo programma televisivo. Anne Heche, ex compagna di Ellen DeGeneres, ha parlato delle accuse che sono state rivolte in questi giornali alla conduttrice televisiva. Intervistata da Vulture l'attrice ha detto: "Ellen sta esattamente dove vuole stare". Anne Heche e Ellen DeGeneres hanno fatto scalpore quando nel 1997 annunciarono il loro fidanzamento, le due star sono state insieme per circa tre anni, Anne partecipò anche ad alcune puntate ... Leggi su movieplayer

