Elisabetta Canalis in costume: fisico mozzafiato a Manhattan (FOTO HOT) (Di martedì 18 agosto 2020) Elisabetta Canalis si sta godendo le vacanze: dopo una lunga permanenza in Sardegna è tornata in quel di Manhattan, mostrando un fisico mozzafiato. La showgirl, modella e attrice italiana naturalizzata statunitense ha sempre sottolineato l’amore per il mare, tanto da non disdegnare nemmeno le spiagge americane. La Canalis ha stuzzicato i follower con una FOTO piccante, in cui si intravedono le curve hot. Di seguito quanto pubblicato su Instagram. View this post on Instagram 🍊 A post shared by Elisabetta Canalis (@littlecrumb ) on Aug 16, 2020 at 12:31pm PDT Leggi su sportface

marco101_ : ogni tanto mi chiedo dove sia finito il ritratto ad acquerello di elisabetta canalis che ho fatto in seconda superiore - zazoomblog : Elisabetta Canalis irresistibile in spiaggia: “Bellezza impressionante!” - #Elisabetta #Canalis #irresistibile - zazoomblog : Elisabetta Canalis irresistibile in spiaggia: “Bellezza impressionante!” - #Elisabetta #Canalis #irresistibile… - zazoomblog : Elisabetta Canalis in microcostume sfiora lincidente hot - #Elisabetta #Canalis #microcostume - ciuffini_alex : La bellissima Elisabetta Canalis?? -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis: la carriera, gli amori, il matrimonio, la passione per gli animali Corriere della Sera Elisabetta Canalis in microcostume sfiora l'incidente hot

Dopo una lunga vacanza in Sardegna a base di relax in barca e pose bollenti in costume, Elisabetta Canalis è tornata in California. La musica però non è cambiata per niente: appena messo piede su suol ...

Elisabetta Canalis, in “ostaggio” della figlia: lo scatto è esilarante

Elisabetta Canalis ha voluto condividere con i suoi fan un momento davvero particolare, che ha fatto molto sorridere. Ecco cosa è successo. Sui social Elisabetta Canalis è sempre molto attiva, mostran ...

Dopo una lunga vacanza in Sardegna a base di relax in barca e pose bollenti in costume, Elisabetta Canalis è tornata in California. La musica però non è cambiata per niente: appena messo piede su suol ...Elisabetta Canalis ha voluto condividere con i suoi fan un momento davvero particolare, che ha fatto molto sorridere. Ecco cosa è successo. Sui social Elisabetta Canalis è sempre molto attiva, mostran ...