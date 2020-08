Eli Moon – ‘Phases’ il nuovo singolo (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo l’emotivo “Killmeinmysleep”, Eli Moon torna con il nuovo singolo “Phases”. Con questo nuovo singolo, Eli Moon riprende il ritmo. Se “Killmeinmysleep” era pensieroso e tranquillo, “Phases” eccita con grandi beat e ritmi contagiosi. Il suo coro vertiginoso potrebbe quasi essere scambiato per euforia, se non fosse per il lirismo incisivo di Eli Moon – “E se non cambiasse mai? E se sono i sentimenti che abbiamo troppa paura di mostrare? Riempiamo questi spazi vuoti o continuiamo a inseguire tutto ciò che sappiamo? ” Tratto dal suo prossimo EP che uscirà entro la fine dell’anno, “Phases” cattura l’abilità di Eli nel creare paesaggi sonori meravigliosi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

