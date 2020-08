Elezioni Usa, show di Michelle Obama alla convention dem virtuale (Di martedì 18 agosto 2020) Negli Stati Uniti è cominciata ufficialmente la prima convention dem virtuale , a causa della pandemia da Coronavirus. Star della serata è stata l'ex first lady Michelle Obama che ha attaccato ... Leggi su quotidiano

