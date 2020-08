Elezioni USA, Rihanna pubblica post espliciti contro Trump: “f*ck Donald” (Di martedì 18 agosto 2020) Elezioni presidenziali USA, Rihanna interviene su Instagram pubblicando post espliciti contro l’attuale presidente Donald Trump. Le prossime Elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America sono sempre più vicine, e negli ultimi giorni la campagna elettorale si è fatta particolarmente accesa. Non è raro, in America, che anche VIP e personaggi dello spettacolo si facciano portavoce di … L'articolo Elezioni USA, Rihanna pubblica post espliciti contro Trump: “f*ck Donald” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

repubblica : Michelle Obama regina della prima serata della convention: 'Abbiamo un presidente sbagliato'. Sanders duro: 'Incapa… - repubblica : Bernie Sanders all'attacco: 'Votate Joe Biden, Trump è una minaccia per la democrazia' - alepaganotwit : ?? Che il deep state vuole uccidere Trump è cosa nota da molto tempo. Ecco perché gli uomini liberi di tutto il mon… - Marilenapas : RT @repubblica: Michelle Obama regina della prima serata della convention: 'Abbiamo un presidente sbagliato'. Sanders duro: 'Incapace, ci p… - gianlucalfieri : #BernieSanders all'attacco: 'Votate #JoeBiden, Trump è una minaccia per la democrazia' -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni USA

Così Michelle Obama durante il messaggio inaugurale per la convention dei democratici degli Stati Uniti – la prima in diretta streaming – a pochi mesi dalle prossime elezioni presidenziali. Quello ...La giovane cantante americana alza la voce contro il Presidente degli Stati Uniti Non è la prima volta che un personaggio ... Oggi riprende una questione spinosissima sulle nuove elezioni e sulle ...