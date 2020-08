Elezioni Usa, Michelle Obama: “Con Trump caos e divisioni” (Di martedì 18 agosto 2020) In suo intervento alla convention democratica americana in vista delle Elezioni Usa, Michelle Obama ha attaccato duramente Trump elogiando il candidato dem Joe Biden. Michelle Obama, moglie dell’ex presidente, ha attaccato duramente Donald Trump durante un discorso alla convention democratica americana. Ha infatti dichiarato che da quando il Tycoon siede alla Casa Bianca “ovunque guardiamo … L'articolo Elezioni Usa, Michelle Obama: “Con Trump caos e divisioni” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

