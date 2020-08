Elezioni Usa 2020, Trump un fiume in piena contro Michelle Obama: “Amministrazione Obama-Biden la più corrotta della storia” (Di martedì 18 agosto 2020) “Qualcuno, per favore, spieghi a Michelle Obama che Donald J. Trump non sarebbe qui, nella bellissima Casa Bianca, se non fosse per il lavoro svolto da suo marito, Barack Obama”. Così. su Twitter, è lo stesso Trump a replicare al duro attacco di Michelle Obama di ieri sera, nella giornata di apertura della convention democratica. “È il presidente sbagliato per il nostro Paese”, aveva detto, tra le tante cose, l’ex first lady. Leggi anche: Elezioni Usa 2020, Michelle Obama: “Trump è il presidente sbagliato per il nostro ... Leggi su italiasera

