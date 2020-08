Elezioni Usa 2020, show di Michelle Obama all’apertura della convention dem: “Trump? Presidente sbagliato” (Di martedì 18 agosto 2020) Elezioni Usa 2020, Michelle Obama: “Trump? Presidente sbagliato” E’ stata senza dubbio Michelle Obama la protagonista dell’apertura della convention dei Democratici in vista delle Elezioni in Usa del 3 novembre 2020. L’ex first lady è intervenuta in streaming, come tutti gli altri partecipanti (decine di oratori, tra cui una schiera di repubblicani contrari a Donald Trump, moderati dall’attrice Eva Longoria), a causa della pandemia da Coronavirus. Nel suo discorso c’è stato spazio non solo per il sostegno al candidato democratico Joe Biden e alla sua vice Kamala Harris, ma anche per diverse stoccate a Trump. ... Leggi su tpi

repubblica : Bernie Sanders all'attacco: 'Votate Joe Biden, Trump è una minaccia per la democrazia' - repubblica : Michelle Obama regina della prima serata della convention: 'Abbiamo un presidente sbagliato'. Sanders duro: 'Incapa… - alepaganotwit : ?? Che il deep state vuole uccidere Trump è cosa nota da molto tempo. Ecco perché gli uomini liberi di tutto il mon… - angiuoniluigi : RT @RepubblicaTv: Usa 2020, convention democratica al via senza pubblico: strade deserte a Milwaukee nella prima giornata: Poche persone a… - cbprincess5 : RT @repubblica: Convention, attacchi a Trump su giustizia razziale e pandemia. Michelle Obama: 'Abbiamo un presidente sbagliato'. Sanders:… -