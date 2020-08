Elezioni Usa 2020, Michelle Obama: “Trump è il presidente sbagliato per il nostro Paese” (Di martedì 18 agosto 2020) Ieri Michelle Obama ha chiuso la prima giornata della Convention democratica. Ha parlato per una quindicina di minuti, collegata in video dalla sua casa di Washington D.C., sferrando un duro colpo al presidente Donald Trump. Con un discorso destinato a fare la storia di questa campagna elettorale, l’ex first lady si è rivolta direttamente ai cittadini senza fare proposte specifiche, ma ripercorrendo la storia recente degli Stati Uniti per convincere gli elettori a votare per Joe Biden. Leggi anche: Elezioni Usa 2020, al via oggi la Convention democratica. Biden ancora sopra nei sondaggi Il discorso di Michelle Obama “Lasciatemi essere il più onesta e chiara possible – ha detto in apertura Michelle – Donald Trump ... Leggi su italiasera

