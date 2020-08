Elezioni Regionali e Comunali: corsa alle alleanze (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo il via libera di Rousseau, i Cinquestelle cercano applicazioni concrete con il Pd. Le Marche potrebbero essere laboratorio politico nazionale: stessa coalizione che governa Leggi su tg.la7

LegaSalvini : PRIMA LE DISCOTECHE POI SCUOLE ED ELEZIONI. PORRO SVELA IL PIANO SEGRETO DI CONTE - matteosalvinimi : Ma a processo il 3 ottobre a Catania mandano il sottoscritto, per aver difeso i confini e la sicurezza del Paese...… - LegaSalvini : Il PD critica tanto i nostri decreti Salvini ma chissà come mai non si azzarda a toccarli prima delle elezioni regi… - BiwiMobu : RT @DMALAGIGI2: @Simone98RC @Surfiniae @Dario03678941 @CarloneDaniela @carlakak @MarceVann @BiwiMobu @AleFiveStars @marcellone8 @Silvano052… - egopor : RT @intuslegens: 1) Ieri decretato l’obbligo di #mascherina serale. 2) Il #mef, un minuto dopo: non più rinviabile il ricorso al #MES. 3) #… -