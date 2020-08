Elettra Lamborghini fa il test per il Covid-19 e mostra il risultato sui social (Di martedì 18 agosto 2020) Elettra Lamborghini fa il test per il Covid-19 e festeggia sui social il risultato negativo. La regina del twerk ha deciso di condividere il momento con i suoi fan, che sono stati informati della negatività del test rapido effettuato per scrupolo dopo gli assembramenti degli ultimi concerti. Per condire il contorno, Elettra Lamborghini ha deciso di aggiungere anche il tormentone della signora di Mondello - "Non ce n'è Coviddi" - reso noto in uno dei servizi di Pomeriggio 5 di fine stagione. Insomma, nessuna infezione contratta negli ultimi giorni ma una lunga serie di polemiche seguite alle esibizioni di Gallipoli e Castelvetrano, che hanno comportato l'annullamento delle date seguenti per garantire ... Leggi su optimagazine

