Elettra Lamborghini, al concerto tenuto a Gallipoli nessun distanziamento: è polemica (Di martedì 18 agosto 2020) nessun distanziamento al concerto di Elettra Lamborghini a Gallipoli Nelle ultime ore Elettra Lamborghini è finita nuovamente al centro dell’attenzione. Stavolta le critiche non sono collegate a qualche sua stravaganza su IG, ma a causa di un concerto che ha tenuto a Gallipoli. La ricca ereditiera si è esibita al Praha, ovvero la discoteca più frequentate del posto. Ovviamente a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 è è molto difficile riuscire a rispettare tutte le leggi in vigore, due su tutte evitare assembramenti e il distanziamento fisico con persone che non siano congiunti. Sui vari social network è possibile ... Leggi su kontrokultura

