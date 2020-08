Efferato omicidio in Messico: madre americana 23enne ritrovata morta senza denti né cuoio capelluto (Di martedì 18 agosto 2020) La vittima, la cui scomparsa era stata segnalata dalla madre qualche giorno prima, è stata ritrovata morta con una parte del cuoio capelluto rimossa e i denti strappati con la forza Giallo in Messico, dove una giovane donna 23enne, Lizbeth Flores, mamma di due bimbi, è stata ritrovata morta e senza denti dopo che la … L'articolo Efferato omicidio in Messico: madre americana 23enne ritrovata morta senza denti né cuoio capelluto NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

