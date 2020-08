Ecco le novità del patch 10.17 di League of Legends (Di martedì 18 agosto 2020) Riot Games ha recentemente rilasciato il patch 10.17 per League of Legends che apporterà diverse novità ma soprattutto cambiamenti a Kai’Sa, Caitlyn e Yone. In particolare in questo articolo andremo a elencare tutte le novità come annunciate dal designer dell’azienda cinese Mark Yetter, forse meglio conosciuto dagli amanti di esports con il nome di Riot Scruffy. Ecco qui di seguito le novità ed in particolare i decrementi: I movimenti di Caitlyn vengono ridotti da 330 a 325 Hymn of Valor AP (Q) ratio di Sona viene abbassata dal 50 al 40 per cento mentre la Song of Celerity (E) si abbassa dal 3 al 2 per cento ogni 100 AP Per quanto riguarda Lux il suo scudo Prismatic Barrier (Q) viene ridotto da 50-150 a 45-125 I danni Hate Spike di Evelyn vengono ridotti da 30-50 a 25-45 La Mortal ... Leggi su esports247

