Ecco i manifestanti pestati dalla polizia in Bielorussia, le immagini che sbugiardano il governo – Video (Di martedì 18 agosto 2020) Sono immagini crude quelle diffuse dalla Videomaker Christina Ivanshina che su YouTube ha pubblicato un Video per denunciare le violenze della polizia in Bielorussia contro i manifestanti. Le immagini rilanciate dal portale Tut.by sono accompagnate da una didascalia secca: «Non servono parole». Bastano infatti le immagini che mostrano le condizioni dei manifestanti per raccontare cosa abbiano subito durante la detenzione in carcere, dopo gli scontri con la polizia. Quelli che hanno deciso di mostrarsi sono «colpo che non hanno paura – scrive la Videomaker – una minoranza, coloro che non sono in ospedale e sono stati in grado di venire». Ivashina ha ... Leggi su open.online

Ecco. Così come oggi, anche allora la mascherina scatenava ... madrid manifestazione contro le restrizioni anti virus del governo 6 I partecipanti hanno firmato un manifesto «contro la falsa pandemia» ...

Ecco. Così come oggi, anche allora la mascherina scatenava ... madrid manifestazione contro le restrizioni anti virus del governo 6 I partecipanti hanno firmato un manifesto «contro la falsa pandemia» ...Le 21 edizioni della Conde Nast dedicheranno il numero di settembre al tema: «Change Is Good». Ecco il nostro manifesto GQ annuncia oggi la prima di un nuovo genere di collaborazioni globali: Change ...