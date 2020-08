È morto Cesare Romiti (Di martedì 18 agosto 2020) È morto Cesare Romiti, manager che ha fatto la storia dell’economia italiana È morto all’età di 97 anni Cesare Romiti, manager e imprenditore che ha contribuito a fare la storia dell’economia italiana. Leggi su tpi

All’età di 97 anni da poco compiuti è morto Cesare Romiti. Manager e imprenditore, la sua storia resterà legata agli anni passati in Fiat, dove arrivò nel 1974 per poi lasciare nel 1998 dopo esserne ...E’ morto Cesare Romiti. Nel 1976 diventa amministratore delegato di Fiat, dove dal 1996 al 1998 p ricopre anche il ruolo di presidente succedendo a Gianni Agnelli. Per quasi un quarto di secolo è ...