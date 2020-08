È morto Cesare Romiti. Protagonista del capitalismo italiano, dalla Fiat alla Cina (Di martedì 18 agosto 2020) Cesare Romiti è morto all’età di 97 anni. La sua storia di Protagonista del capitalismo italiano resterà legata indissolubilmente ai 25 anni passati al Lingotto, dove arriva nel 1974 e che lascia nel 1998 dopo esserne stato amministratore delegato e presidente. Nato a Roma il 24 giugno 1923, dopo la laurea in Scienze Economiche e Commerciali, entra a far parte, nel 1947, del Gruppo Bombrini Parodi Delfino, di cui divenne Direttore Generale. Nel 1968, a seguito della fusione BPD-Snia Viscosa, assume l’incarico di Direttore Generale Finanziario di Snia Viscosa.Nel 1970 il suo ingresso in Alitalia come direttore generale ed amministratore delegato e, successivamente, nel 1973, passa ad Italstat con lo stesso incarico. Nel 1974 entra in ... Leggi su huffingtonpost

