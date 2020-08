È morto Cesare Romiti, il braccio destro di Gianni Agnelli (Di martedì 18 agosto 2020) All’età di 97 anni è morto Cesare Romiti, prima amministratore delegato e presidente della Fiat poi al vertice di Rcs-Corriere della Sera. Uno dei più potenti manager italiani, considerato il braccio destro di Gianni Agnelli e vicino al banchiere Enrico Cuccia. Nato a Roma il 24 giugno del 1923. Figlio di un impiegato delle Poste, laurea in scienze economiche e commerciali, i suoi primi passi da manager, Cesare Romiti li ha mossi dal 1947 a Colleferro, nel Gruppo Bombrini Parodi Delfino. Nel ’70 l’Iri lo chiama in Alitalia: direttore generale, poi amministratore delegato. Nel ’73 e’ all’Italstat. Dal 1974 è in Fiat: vive gli anni del forte potere ... Leggi su nuovasocieta

