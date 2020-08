E’ morto Cesare Romiti, ex presidente Fiat (Di martedì 18 agosto 2020) E’ morto Cesare Romiti, ex amministratore delegato e poi presidente della Fiat, braccio destro dell’avvocato Giovanni Agnelli E’ morto all’età di 97 anni Cesare Romiti, ex amministratore delegato e presidente della Fiat. Manager e imprenditore, la sua storia è legata in maniera molto forte a quella della Fiat. Nell’azienda torinese entra nel 1974 e ci resta per oltre venti anni, lasciandola solo nel 1998 dopo aver ricoperto gli incarichi più importanti. Nato a Roma il 24 giugno 1923, nel 1945 consegue la laurea in economia. Prima di entrare in Fiat, ricopre incarichi di prestigio. Entrato nel 1947, diventa direttore ... Leggi su bloglive

