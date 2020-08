E’ morto Cesare Romiti, ex ad e presidente Fiat aveva 97 anni (Di martedì 18 agosto 2020) L'ex amministratore delegato e presidente di Fiat, Cesare Romiti, è morto nella sua casa di Milano. L'ex manager che è stato indiscusso protagonista della storia industriale italiana, aveva 97 anni. Nel gruppo torinese ha passato 25 anni, dal 1974 al 1998, segnandone profondamente la storia al fianco di Gianni Agnelli. Un protagonista del capitalismo italiano, dopo la Fiat al vertice di Rcs-Corriere della Sera. Romiti è stato uno dei più potenti manager italiani. Nato a Roma il 24 giugno 1923, dopo la laurea in Scienze Economiche e Commerciali, entra a far parte, nel 1947, del Gruppo Bombrini Parodi Delfino, di cui divenne Direttore Generale. Nel 1968, a seguito della fusione ... Leggi su ilfogliettone

