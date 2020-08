E’ morto Cesare Romiti. Aveva 97 anni. Nell’arco di 24 anni guidò la Fiat di Agnelli da amministratore delegato e presidente (Di martedì 18 agosto 2020) È morto all’età di 97 anni Cesare Romiti. Entrato in Fiat nel 1974, ne uscì il 22 giugno 1998, dopo esserne stato amministratore delegato e presidente. Nato a Roma il 24 giugno 1923, il nome di Romiti è indissolubilmente legato a Mediobanca e alla Fiat. Entra in contatto con la banca gestita da Enrico Cuccia negli anni Sessanta, quando da giovane manager gestisce la fusione tra Bombrini Parodi Delfini e la Snia Viscosa. Passa per altre aziende prima di entrare in Fiat nel 1974 da cui uscirà il 22 giugno 1998 dopo aver ricoperto la carica di amministratore delegato prima e di ... Leggi su lanotiziagiornale

