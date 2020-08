È morto Cesare Romiti, addio al manager che ha segnato la storia della Fiat (Di martedì 18 agosto 2020) È morto a 97 anni Cesare Romiti, per oltre 25 anni manager della Fiat e braccio destro dell’Avvocato Gianni Agnelli. Romano, arriva a Torino in Fiat nel 1976, ne è stato amministratore delegato e poi presidente, succedendo allo stesso Avvocato. Dopo l’addio alla Fiat, Romiti ha tentato la strada di imprenditore in proprio con la finanziaria Gemina, che controllava il gruppo Rcs, di cui è stato presidente dal 1998 al 2004. Leggi anche: Nasce una nuova Stellantis: la holding che unirà (forse) Fca e Psa. Sulla fusione pende l’indagine Ue«Al settore auto serviranno 3 anni per riprendersi», il manager Fca: «La produzione resta in ... Leggi su open.online

