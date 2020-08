E' morto a 97 anni Cesare Romiti Storica guida della Fiat di Agnelli (Di martedì 18 agosto 2020) Addio a Cesare Romiti, morto all'età di 97 anni. Un protagonista del capitalismo italiano, nel ruolo prima di amministratore delegato e presidente della Fiat poi al vertice di Rcs-Corriere della Sera.Romiti è stato uno dei più potenti manager italiani che abbia vissuto le vicende dell'industria e della finanza italiana Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

fanpage : È morto Cesare Romiti
- SimoneLaurinho : RT @ilfoglio_it: E' morto a 97 anni Cesare Romiti, manager della Fiat che ha accompagnato l'autunno della prima repubblica e il declino del…
- discoradioIT : Morto #CesareRomiti, lo storico manager, che con Agnelli fece la storia della FIAT, aveva 97 anni.

Romiti, il "manager di ferro" leader della linea dura antisindacale

Si diploma ragioniere. Poi si laurea a pieni voti in scienze economiche e commerciali, studiando e lavorando a un tempo dopo la morte del padre a soli 47 anni. Gli esordi a Colleferro - Muove i suoi ...

