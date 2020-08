Dybala verso l’addio alla Juventus? La verità del procuratore Antun: “stiamo lavorando per…” (Di martedì 18 agosto 2020) Negli ultimi giorni si è tanto parlato del possibile addio di Paulo Dybala alla Juventus: secondo alcuni rumors di mercato, l’argentino potrebbe salutare la squadra bianconera per un futuro lontano da Torino. Non è però tardata ad arrivare la smentita dell’agente di Dybala: “ho letto voci sui giornali in questi giorni completamente false. Paulo Dybala è un giocatore della Juventus, felice di esserlo, lavoriamo con la società per rinnovare il contratto con la nostra solita predisposizione di sempre“, ha dichiarato Jorge Antun. L'articolo Dybala verso l’addio alla Juventus? La verità del procuratore ... Leggi su sportfair

