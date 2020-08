Dybala, l’agente allontana le voci sull’addio: “Cerchiamo un accordo con la Juventus per il rinnovo” (Di martedì 18 agosto 2020) Una situazione che ormai sembra tornare d'attualità ogni estate, il futuro di Dybala. L'anno scorso l'argentino è stato ad un passo dal clamoroso scambio con Lukaku, in questi giorni si parla delle nuove idee del progetto Pirlo che potrebbe veder sacrificato il fantasista. A provare a tranquillizzare i tifosi bianconeri dopo l'ottima stagione della Joya ci ha provato l'agente del calciatore, Jorge Antun, intervenuto ai microfoni di Tmw.LE PAROLE DELL'AGENTE DI Dybalacaption id="attachment 895245" align="alignnone" width="594" Dybala (Getty Images)/caption"Dybala è un giocatore della Juventus ed è felice di esserlo. Negli ultimi giorni ho letto delle cose non vere, posso garantire che stiamo cercando un'intesa col club per cercare di rinnovare il contratto di Paulo con la ... Leggi su itasportpress

