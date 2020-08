Dybala Juventus, l’agente esce allo scoperto: “Voci false. Lavoriamo al rinnovo” (Di martedì 18 agosto 2020) Dybala Juventus – La stagione appena conclusa ha visto il numero dieci crescere moltissimo sotto tutti i punti di vista. Si è confermato come un giocatore indispensabile per i bianconeri con gol e assist pesanti. Nonostante questo l’argentino è al centro delle voci di calciomercato. Non ha ancora rinnovato con la Juve e sono tanti i club che sarebbero interessati alle sue prestazioni. Si è parlato nei giorni scorsi anche di un possibile scambio con lo United, con Dybala verso la Premier League e Pogba destinato a fare ritorno in bianconero. Dybala Juventus, le parole dell’agente A fare chiarezza sul futuro dell’attaccante argentino è stato il suo agente Jorge Antun. Come riporta calciomercato.it ha infatti parlato della ... Leggi su juvedipendenza

