Dybala Juventus, arrivano le richieste della “Joya”: il piano della dirigenza (Di martedì 18 agosto 2020) Dybala Juventus – La Juventus cerca di trattenere i pezzi pregiati in vista della prossima stagione. Tra questi c’è anche Paulo Dybala, con il rinnovo di contratto momentaneamente messo in stand-by. Le richieste dell’argentino sono chiarissime ma momentaneamente la dirigenza non sarebbe intenzionata ad accelerare i tempi. Il motivo. Dybala Juventus, le richieste della “Joya”: il piano della dirigenza Paulo Dybala ha un contratto fino al 2022 con la Juve, ma l’argentino continua a chiedere 20 milioni. Ecco la strategia di Paratici per il rinnovo ... Leggi su juvedipendenza

goal : Juventus are prepared to give Paulo Dybala to Manchester United in order to re-sign Paul Pogba, according to Tuttos… - TuttoMercatoWeb : Juventus, la tassazione penalizza Dybala. È sul mercato, ipotesi scambio con un big - OptaPaolo : 95 - A partire dal suo arrivo in bianconero (dal 2015/16), Paulo #Dybala è il giocatore della #Juventus che ha segn… - CorriereQ : De Paul è già con la Juventus. Per ora in piscina con Dybala - SerafinoApAcHe : Che ne pensate del tridente CR7 Lacazette Dybala ? #Juventus -