Drone sfiora l’Air Force One di Trump durante l’atterraggio. E’ giallo sull’incidente scampato (Di martedì 18 agosto 2020) Washington, 18 ago – L’Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato quasi colpito da quello che sembrava a tutti gli effetti un Drone, mentre domenica effettuava la manovra di avvicinamento alla pista della base militare di Andrew, nei pressi di Washington. Lo hanno riferito diverse persone a bordo dell’aereo presidenziale, secondo quanto riportano i media Usa. L’oggetto, che era di colore nero e giallo e a forma di croce, si trovava sul lato destro dell’aereo. L’avvistamento dell’oggetto è avvenuto poco prima che l’aereo presidenziale toccasse terra, alle 17.54 di domenica, come riferito da Bloomberg. E’ giallo sull’incidente sfiorato E’ giallo sulla ... Leggi su ilprimatonazionale

giovannella58 : RT @Giovanni7769: @mignoloeprof Ti pare poco...per oggi basta. - Frances31178873 : RT @Giovanni7769: @mignoloeprof Ti pare poco...per oggi basta. - doloresebasta : RT @Lantidiplomatic: L'Air Force One con a bordo #Trump sfiora collisione con un #drone #AirForceOne - GhitaIacono : RT @Lantidiplomatic: L'Air Force One con a bordo #Trump sfiora collisione con un #drone #AirForceOne - melysenda : RT @Lantidiplomatic: L'Air Force One con a bordo #Trump sfiora collisione con un #drone #AirForceOne -