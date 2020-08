Draghi parla da premier e spinge sul “debito buono”: «La crescita economica è imperativo» (Di martedì 18 agosto 2020) «In questo susseguirsi di crisi i sussidi che vengono ovunque distribuiti sono una prima forma di vicinanza della società a coloro che sono più colpiti. Specialmente a coloro che hanno tante volte provato a reagire. I sussidi servono a sopravvivere, a ripartire. Ai giovani bisogna però dare di più. I sussidi finiranno e resterà la mancanza di una qualificazione professionale. Che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il loro reddito futuri». Lo dice l’ex presidente della Bce Mario Draghi. Il suo è un lungo intervento alla cerimonia d’apertura del Meeting di Rimini. Draghi: «La pandemia minaccia l’economia e la società» «La società nel suo complesso – scandisce l’ex numero 1 dell’Eurotower – non ... Leggi su secoloditalia

