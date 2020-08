Douglas Costa Juventus, l’esterno verso la cessione: stabilita la cifra (Di martedì 18 agosto 2020) Douglas Costa Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri però danno adesso la priorità alle operazioni in uscita cercando di incassare un succoso tesoretto da reinvestire sui colpi in entrata. Uno dei possibili partenti è Douglas Costa: il centrocampista sarebbe sulla lista cessioni, con la Juve che nonostante qualche dubbio avrebbe stabilito la cifra del via libera. Douglas Costa Juventus, 30 milioni per la cessione La Juventus ha bisogno di sfoltire la rosa con qualche cessione, è questa una delle priorità dei dirigenti bianconeri sul mercato e uno dei giocatori che ... Leggi su juvedipendenza

Ultime Notizie dalla rete : Douglas Costa Juventus, Douglas Costa può partire per poco più di 25 milioni DailyNews 24 Douglas Costa lascia la Juventus? C'è anche il Manchester United

Tutto ciò mentre il Manchester United pensa a Douglas Costa. Mercato Barcellona, è fatta per Koeman: contratto biennale, manca solo l'ufficialità Milan-Ibra, in campo anche Pioli Anche in casa Milan ...

