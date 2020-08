Dorothea Wierer, che scatto in costume: fan in delirio su Instagram (FOTO) (Di martedì 18 agosto 2020) Dorothea Wierer fa parlare anche lontano dal freddo dell’inverno e della Coppa del Mondo di biathlon, vinta dall’azzurra nelle ultime due edizioni. La campionessa di Anterselva ha infatti postato sul proprio profilo Instagram una FOTO in costume dove mette in mostra il fisico in splendida forma. Un’immagine che ha ben presto mandato in delirio migliaia di followers di Dorothea. La FOTO postata da Dorothea Wierer su Instagram View this post on Instagram I wish summer would never end… A post shared by ᴰᴼᴿᴼᵀᴴᴱᴬ ᵂᴵᴱᴿᴱᴿ ️️ ... Leggi su sportface

