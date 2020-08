"Dopo la marcia dei 40mila Cesare Romiti poteva stravincere, ma non lo fece" (Di martedì 18 agosto 2020) Furio Colombo ha vissuto molte vite: giornalista per la televisione e la carta stampata, scrittore con all’attivo numerosi saggi e romanzi (anche con pseudonimo straniero), parlamentare nelle file del centrosinistra, direttore dell’Unità dal 2000 al 2005, editorialista del Fatto Quotidiano sin dalla sua nascita. Negli Stati Uniti ha trascorso molti anni, come corrispondente della Stampa ed editorialista di Repubblica, ma anche come dirigente del gruppo Fiat e prima, da giovanissimo, della Olivetti. A New York ha diretto l’Istituto Italiano di Cultura e insegnato alla Columbia University, entrando in contatto con personaggi come i fratelli Kennedy, Bob Dylan, Andy Warhol, Joan Baez, John Lennon. Chi era Cesare Romiti, che lei ha conosciuto bene negli Stati Uniti?Era un personaggio che si imponeva all’attenzione, con un ... Leggi su huffingtonpost

L’Alvarez Hermoso, alla ricerca di una nuova domestica dopo quanto accaduto ad Agustina, si è ritrovato sulla porta di casa sua Marcia. Colpito dal modo di fare della Sampaio, che parla portoghese, ...

Si è spento Cesare Romiti. Aveva 97 anni

Nel luglio 1980 Umberto Agnelli lascia gli incarichi operativi dopo avere rilasciato un'intervista a la Repubblica ... Pci nel caso di occupazione della Fiat ma tutto si risolve con la marcia per le ...

