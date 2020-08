Donald Trump, Melania gli rifiuta la mano. I social scatenati, da Rihanna a 50 Cent (Di martedì 18 agosto 2020) e la moglie Melania scendono dalle scalette dall'Air Force One e lei, per due volte, si rifiuta di dargli la mano. Il gesto di Melania non passa inosservato sui social che l'hanno fatto diventare ... Leggi su leggo

fattoquotidiano : L’ultima di Donald Trump, ok alle trivellazioni per petrolio e gas all’interno di un’area protetta dell’Alaska - sonolucadini : Il colpo da maestro: nominare solo una volta Trump, dire che non potrà mai essere il Presidente di cui l'America ha… - alepaganotwit : ?? Che il deep state vuole uccidere Trump è cosa nota da molto tempo. Ecco perché gli uomini liberi di tutto il mon… - cardylove2000mh : RT @EmmeEmm_: I miei amici oscillano tra ragazzi con una vita normalissima e malavitosi, gli amici degli altri utenti Twitter oscillano tra… - EmmeEmm_ : I miei amici oscillano tra ragazzi con una vita normalissima e malavitosi, gli amici degli altri utenti Twitter osc… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Donald Trump brutale con Michelle Obama: "Torna a sederti e guarda" L'HuffPost Trump stizzito replica a Michelle Obama: 'Torna a sederti e guarda'

Il presidente americano replica al duro attacco della ex first lady: 'Obama-Biden diedero una risposta debole e patetica all'influenza suina' Donald Trump replica duramente all'attacco lanciatogli da ...

Usa, convention democratica: Michelle Obama: "Le cose possono peggiorare, la speranza è votare Joe Biden"

Chi è Kamala Harris, la prima donna afroamericana candidata (da Biden) alla vicepresidenza Usa Joe Biden, candidato democratico alle elezioni presidenziali Usa di novembre contro Donald Trump ...

Il presidente americano replica al duro attacco della ex first lady: 'Obama-Biden diedero una risposta debole e patetica all'influenza suina' Donald Trump replica duramente all'attacco lanciatogli da ...Chi è Kamala Harris, la prima donna afroamericana candidata (da Biden) alla vicepresidenza Usa Joe Biden, candidato democratico alle elezioni presidenziali Usa di novembre contro Donald Trump ...