Dl agosto: stop alle cartelle fino al 15 ottobre

ANSA, - ROMA, 18 AGO - stop alle cartelle fiscali fino al 15 ottobre e, come già previsto, le rate della rottamazione ter e il saldo e stralcio, potranno essere pagate entro il 10 dicembre.

LA "ROTTAMAZIONE" SI PUO PAGARE ENTRO IL 10 DICEMBRE. Il dl agosto non è intervenuto sui termini di scadenza della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio". Pertanto, il termine ultimo entro ...Cassa integrazione: stop all’anticipo del 40% da parte dell’INPS. Il nuovo Decreto Agosto non lo prevede. Cassa integrazione confermata per altre 18 settimane ma i pagamenti nei prossimi mesi ...