Dj morta, proseguono le ricerche di Gioele ed il padre lancia un appello (Di martedì 18 agosto 2020) MESSINA (ITALPRESS) – proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni, figlio di Viviana Parisi, la dj di origini torinesi trovata morta nei boschi di Caronia, nel Messinese.Anche oggi, al quindicesimo giorno di ricerche, Vigili del fuoco e personale della Protezione civile, insieme agli uomini della Forestale, a Polizia, Guardia di finanza e militari del Nucleo cacciatori dei Carabinieri e l'ausilio di cani specializzati, alle prime luci del giorno hanno ripreso a battere la zona dove è stato trovato il corpo senza vita della madre. Restano in piedi diverse ipotesi. Oggi in Prefettura a Messina si terrà un nuovo vertice.Ed un appello è stato lanciato su Facebook da Daniele Mondello, il padre del ... Leggi su liberoquotidiano

Italpress : Dj morta, proseguono le ricerche di Gioele ed il padre lancia un appello - nestquotidiano : Dj morta, proseguono le ricerche di Gioele ed il padre lancia un appello - princigallomich : Dj morta, proseguono le ricerche di Gioele e spuntano nuove ipotesi - infoitinterno : Dj morta | a Caronia proseguono le ricerche del piccolo Gioele - infoitinterno : Dj morta: proseguono le ricerche di Gioele e spuntano nuove ipotesi -