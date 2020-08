Discoteche, salta l’incontro tra Silb e il governo. Patuanelli: «Il tavolo dopo la decisione del Tar sul ricorso» (Di martedì 18 agosto 2020) dopo la decisione del governo di chiudere le Discoteche su tutto il territorio nazionale non si è fatta attendere la risposta dei gestori. Ieri il Silb-Fipe, l’associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, ha deciso di presentare un ricorso immediato al Tar del Lazio per la riapertura immediata delle aziende. E proprio questa iniziativa legale sarebbe all’origine del rinvio del tavolo in videoconferenza, previsto per oggi, tra il Silb e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. «Ci siamo riuniti in videoconferenza e il ministro ci ha detto che il tavolo riprenderà dopo che il Tar del Lazio avrà deciso sul nostro ... Leggi su open.online

