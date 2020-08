Disco di platino per “Karaoke” dei Boomdabash e Amoroso (Di martedì 18 agosto 2020) Il brano "Karaoke", il nuovo singolo dei Boomdabash con Alessandra Amoroso, è certificato doppio Disco di platino dalla FIMI/GFK. Il brano da oltre 6 settimane consecutive (record dell'anno) rimane alla numero 1 della classifica airplay radiofonica. Il videoclip ufficiale del brano ha superato 55 milioni di views su YouTube. Il brano è una summer hit in perfetto stile reggae - pop, un pezzo di grande impatto che ben rispecchia l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, una delle migliori reggae band italiane in grado di mixare sapientemente sonorità reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop.Il singolo è un’eccezionale duetto che lascia senza fiato, un mix esplosivo di entusiasmo ed energia, ingredienti tipici che contraddistinguono le personalità di ... Leggi su ilfogliettone

