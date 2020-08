Dinner-show alle 'Rocce Rosse': cena e spettacolo a Salerno (Di martedì 18 agosto 2020) Sabato 22 agosto continua in grande stile la stagione estiva targata Rocce Rosse alla spiaggia del Lloyd's Baia Hotel di Salerno. Come ogni sabato, spazio alla 'Dinner-show'. Una cena sotto le stelle ... Leggi su salernotoday

piazzasalento : Le discoteche spengono la musica e “cambiano pelle” con i “dinner show”. Intanto c’è il ricorso al Tar contro il de… - EdoPetracci : Stasera in riva al mare per un super evento! ?? Con mecomarco ?? #MaurizioMoscatelli ?? marcopi_official ?? •… - sotomajor67 : @La7tv Beh, detto da una delle socie del famigerato 'Twiga' che non'è soltanto una spiaggia per ricchi sfondati, ma… - QueenMortadella : #SaveTheDate 12•08•20 Dinner show ???????????? Una serata nella location magica di Lucignano??? Cena spettacolo,musica e..… -

Ultime Notizie dalla rete : Dinner show MARTEDÌ DEL VILLAGGIO DINNER SHOW Corriere Salentino Dinner-show alle "Rocce Rosse": cena e spettacolo a Salerno

Come ogni sabato, spazio alla "Dinner-Show". Una cena sotto le stelle accompagnata da uno spettacolo mozzafiato. Luci, colori e performance dei migliori gruppi di animazione nazionali. Ingresso solo ...

VILLA BONIN CLUB & RESTAURANT, ESPLOSIVO AGOSTO

A Villa Bonin Club & Restaurant, in uno dei locali più belli ed importanti d'Italia, il 14 agosto arriva 90 Wonderland, il party di riferimento per gli amanti degli anni 90. Per un Ferragosto tutto da ...

Come ogni sabato, spazio alla "Dinner-Show". Una cena sotto le stelle accompagnata da uno spettacolo mozzafiato. Luci, colori e performance dei migliori gruppi di animazione nazionali. Ingresso solo ...A Villa Bonin Club & Restaurant, in uno dei locali più belli ed importanti d'Italia, il 14 agosto arriva 90 Wonderland, il party di riferimento per gli amanti degli anni 90. Per un Ferragosto tutto da ...