Depilazione in estate: ecco come ritardare la ricrescita dei peli! (Di martedì 18 agosto 2020) Avere una Depilazione perfetta e duratura, in estate, può essere un po’ complicato, a causa di numerosi fattori. La luce, i raggi del sole possono essere tra le cause di una crescita eccessiva e rapida, insieme ad alcune abitudine sbagliate. come possiamo quindi combatterla per una pelle liscia e a prova d’estate? Curiose? Iniziamo! 1. Scegliete la Depilazione definitiva in estate Ebbene si, la Depilazione classica e l’epilazione sono due cose completamente diverse fra loro! Approfondiamo insieme! La Depilazione consiste nei metodi di rimozione peli senza alcun tipo di dolore, poiché il pelo viene tagliato alla radice e il bublo resta all’interno della pelle, senza essere toccato. Tra di essi troviamo la crema ... Leggi su pianetadonne.blog

D'estate tutte sognano un corpo perfettamente liscio, senza peli e senza quell'antipatica "grattugia" che si ripresenta in pochissimi giorni sulla pelle appena depilata. Purtroppo l'ironia della sorte ...