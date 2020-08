Deltaplano precipita al decollo, pilota morto carbonizzato (Di martedì 18 agosto 2020) Un pilota 50enne piemontese è morto carbonizzato dopo essere precipitato con il Deltaplano a motore, in fase di decollo, vicino al campo di volo, l' Oasi dei Re, a Marina di Modica , nel ragusano. Il ... Leggi su leggo

Cronaca - Un pilota 50enne piemontese è morto carbonizzato dopo essere precipitato con il deltaplano a motore, in fase di decollo, vicino al campo di volo, l'Oasi dei Re, a Marina di Modica, nel ...Un uomo di 50 anni, piemontese, è morto carbonizzato in Sicilia dopo essere precipitato con il proprio deltaplano a motore. La tragedia si è consumata intorno alle 6,15 di martedì 18 agosto in ...