Decreto agosto: una mossa tattica che non eviterà il tracollo (Di martedì 18 agosto 2020) Abbiamo il Decreto legge agosto definitivo e anticipato - con modifiche ancora aperte - nella serata di sabato scorso. Gran parte dell’impianto è conosciuto ma vale forse la pena di fare delle ulteriori considerazioni sul testo definitivo. Tralasciando l’indeterminatezza costante, con questo esecutivo accade spesso che le considerazioni siano poco incoraggianti quando inserite nell’evolversi dello scenario. Con il Governo attuale e i suoi componenti è importante seguire bene il “fil rouge” se mai ci fosse, perché pare che siano proprio loro i primi a perderne il verso per mancanza di lucidità. L’ambiente in cui la manovra è stata pensata e dovrà essere applicata è tutto fuorché favorevole; il Decreto agosto è assolutamente ... Leggi su nicolaporro

MinLavoro : #COVID19 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il #DecretoAgosto. Tra gli altri interventi, il provvedimento prevede nov… - AzzolinaLucia : Ho firmato il decreto per lo stanziamento di oltre 3,6 milioni di euro per il Comune e la Provincia di Alessandria,… - ivanscalfarotto : Decreto Agosto, Scalfarotto: “Sgravi fiscali per la Puglia sono occasione. Trasformare crisi in opportunità” Grazie… - ferpress : Decreto Agosto:@Confitarma, norme che interessano il settore con sostegni al settore armatoriale - Ferpress - TraniLiveIt : Decreto Agosto: fino al 15 ottobre sospesi pagamenti e cartelle -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto agosto Decreto Agosto o Rilancio 2: Nuove misure per progettazione e messa in sicurezza di opere, scuole e viadotti Lavori Pubblici Coronavirus. In Italia 403 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore.

Decreto d'Agosto, stop pagamenti e cartelli fisco. Sono state pubblicate le Faq aggiornate, in seguito alla proroga della sospensione fino al 15... il 22 e 23 agosto la 38esima edizione Con Claudio ...

Agenzia Delle Entrate: “Fino al 15 ottobre sospesi pagamenti e cartelle”

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 104/2020 (cosiddetto Decreto Agosto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 Agosto, Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito ...

Decreto d'Agosto, stop pagamenti e cartelli fisco. Sono state pubblicate le Faq aggiornate, in seguito alla proroga della sospensione fino al 15... il 22 e 23 agosto la 38esima edizione Con Claudio ...Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 104/2020 (cosiddetto Decreto Agosto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 Agosto, Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito ...